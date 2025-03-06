В 2024 году санатории Сочи приняли более 700 тысяч отдыхающих

Санаторно-курортные предприятия Сочи, оказывающие услуги по лечению и медицинской реабилитации, приняли около 702,9 тыс. человек в 2024 году, что составляет 8,7% от всего турпотока курорта. Об этом сообщает «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ivushka-sanatorium.ru Фото: ivushka-sanatorium.ru

В зимний период в Сочи функционирует 51 здравница, в том числе санатории и пансионаты. Примечательно, что 22 из них были основаны более 69 лет назад. В 2024 году список пополнился двумя новыми учреждениями — детским санаторием «Жемчужина» и «Ревиталь Парк».

Сейчас 12 бывших санаториев и пансионатов находятся в активной стадии реконструкции. После завершения работ пять из них — «Известия», «Волна», «Медвежий угол», «Белые ночи» и «Морская гавань» — сохранят медицинский профиль.

В администрации Сочи подчеркнули, что развитие санаторной сети напрямую зависит от вопросов выделения земельных участков.

«В связи с этим в целях создания новых современных объектов с этого года прорабатываем ряд масштабных инвестиционных проектов. Они будут реализованы на земельных участках, которые могут быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой»,— отметили в мэрии.

По данным администрации Краснодарского края, всего в регионе насчитывается 190 предприятий санаторно-курортного комплекса и четыре бальнеологические лечебницы.

«Ъ-Сочи» писал, что в феврале 2025 года курорт принял свыше 1,1 млн туристов, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 4,6%. По итогам 2024 года курорт принял рекордные 8 млн гостей.

Мария Удовик