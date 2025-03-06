Житель Адыгеи предстанет перед судом за убийство дочери и ее матери

Следственный комитет России по Краснодарскому краю передал в суд уголовное дело 28-летнего уроженца Адыгеи, обвиняемого в убийстве двухлетней дочери и бывшей сожительницы (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в умышленном уничтожении имущества (ч. 1, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, вечером 23 января 2024 года обвиняемый приехал в квартиру на ул. Заполярной в Краснодаре, где проживала его 28-летняя экс-сожительница с их общей двухлетней дочерью. Во время возникшего конфликта мужчина ударил женщину кулаком по голове, от чего она потеряла сознание, а затем задушил ее. После этого он схожим способом якобы убил свою дочь.

Пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленник вывез тело девочки в поселок Афипсип в Адыгее и оставил на открытой местности. Также фигурант похитил мобильный телефон погибшей и выбросил его в реку. На следующий день обвиняемый вернулся в квартиру, облил вещи бензином и устроил поджог. Соседи заметили возгорание и вызвали экстренные службы.

Следователи СК оперативно задержали подозреваемого. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, которая действует до сих пор. Тело ребенка было обнаружено на территории соседнего региона.

Расследование находилось под контролем руководителя следственного управления СКР по Кубани Андрея Маслова. О ходе дела регулярно докладывали председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Нурий Бзасежев