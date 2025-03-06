Глава парламента КБР опровергла стереотип о женщине-руководителе на Кавказе

Глава парламента Кабардино-Балкарии Татьяна Егорова заявила, что вопросы по поводу признания женщины-руководителя на Кавказе основаны на ошибочных стереотипах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт парламента КБР Фото: сайт парламента КБР

Татьяна Егорова в преддверии Международного женского дня встретилась со студентами Кабардино-Балкарского государственного университета и ответила на их вопросы. Один из них был связан с ее руководством законодательным органом республики.

«Я понимаю, что, это, вероятно, связано с ещё с сохраняющимся стереотипами о Кавказе. И я частенько, может быть, с юмором отвечаю на такие вопросы. Вы знаете, мне руководить парламентом Кабардино-Балкарии даже легче, чем моим коллегам-женщинам, которые возглавляет другие законодательные органы, а нас всего девять. Потому что у нас в природе, вернее в менталитете кавказских народов, не только большое уважение к старшим, которое всем общеизвестно, но и не меньшее уважение к женщине», — сказала спикер.

Также, говоря о стиле своего руководство, она отметила, что парламент это — коллегиальный орган, где авторитарности быть не должно.

Михаил Волкодав