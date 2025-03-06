В Оренбуржье завершили расследование дела о мошенничестве в рамках социального контракта

Житель Бугуруслана обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает СУ СК России по Оренбуржью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2023 года по 2024 год обвиняемый «предоставил в государственный уполномоченный орган заведомо подложные, не соответствующие действительности документы, подтверждающие надлежащее исполнение обязательств и целевое расходование денег в рамках заключенного социального контракта по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности».

Эти документы послужили основанием для назначения государственной социальной помощи в виде единовременной денежной выплаты в размере 350 тыс. руб. Таким образом житель Бугуруслана похитил принадлежащие государственному учреждению деньги, причинив имущественный ущерб в крупном размере.

В рамках предварительного следствия приняты меры по возмещению обвиняемым причиненного ущерба в полном объеме.

Руфия Кутляева