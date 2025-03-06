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Участник СВО Александр Шарков утвержден главой Волжского района

Участник СВО из Тольятти Александр Шарков утвержден главой Волжского района. Его кандидатура была рекомендована комиссией под председательством спикера губернской думы Геннадия Котельникова, а затем поддержана депутатами собрания представителей муниципалитета.

Ранее на должность главы Волжского района ветерана СВО и участника регионального кадрового проекта «Школа героев» рекомендовал губернатор Вячеслав Федорищев.

Родившийся в 1995 году Александр Шарков в 2015 году окончил Тольяттинский индустриально-педагогический колледж по специальности «Строительство, эксплуатация зданий и сооружений», после чего до 2022 года посвятил себя ВС РФ. В городской думе Тольятти Александр Шарков был председателем постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Прежний глава Волжского района Владимир Медведев подал в отставку в ноябре 2024 года.

Андрей Сазонов