Замначальника отдела центра «Э» в Челябинске отпустили под домашний арест

Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения заместителю начальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области Александру Калитюку. Из-под стражи его отправили под домашний арест до 8 мая, подтвердили в пресс-службе суда.

По версии следствия, Александр Калитюк в качестве посредника передал взятку в размере 3,5 млн руб. за оказание содействия в решении гражданско-правового спора. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Они осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Задержали обвиняемого 9 октября.

По данным источника «Ъ-Южный Урал», Александру Калитюку переквалифицировали обвинение с посредничества во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Виталина Ярховска