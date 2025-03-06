В Барнауле задержали организаторов сим-фермы для мошенников

В Барнауле (Алтайский край) полиция задержала банду мошенников, которые организовали несколько узлов связи для подмены телефонных номеров на российские. Первая из сим-ферм была обнаружена в ходе расследования уголовного дела о хищении средств у жительницы Бийска, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным силовиков, сим-ферма была оборудована на арендованной квартире. В ходе обысков правоохранители изъяли 150 сим-банков, более 100 единиц компьютерной техники, а также свыше 60 тыс. сим-карт российских и зарубежных операторов.

Полиция устанавливает личности причастных к преступлению.

Александра Стрелкова