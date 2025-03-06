Жителей Новороссийска предупредили о звуках взрывов

Взрывные работы пройдут сегодня, 6 марта, в Новороссийске в карьере цемзавода «Пролетарий» на Сухумском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации АО «Новоросцемент», 6 марта в период с 12:00 до 17:00 в карьере цемзавода «Пролетарий» в Новороссийске будут проводиться взрывные работы. Граждан просят сохранять спокойствие.

Также сегодня, 6 марта, в Новороссийске состоятся военные учения по отражению атаки БПЛА. Во время боевых учений в городе будут слышны стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Алена Воробьева