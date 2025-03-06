Прокуратура обязала ГУЗ «Марксовская РБ» устранить выявленные нарушения

Марксовская межрайонная прокуратура Саратовской области провела проверку соблюдения санитарного законодательства в ГУЗ «Марксовская РБ» и обнаружила нарушения. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В проверке были задействованы также специалисты Восточного территориального отдела управления Роспотребнадзора по Саратовской области. Они оценили соблюдение санитарных норм при организации питания, порядок хранения продуктов. Кроме того, специалисты проанализировали соответствие палат и их оснащения требованиям закона.

По результатам проверочных мероприятий главврачу ГУЗ «Марксовская РБ» внесено представление. Прокуратура контролирует устранение выявленных нарушений.

Павел Фролов