В Башкирии произошел взрыв в многоквартирном доме по вине самогонщиков

В поселке Михайловка Уфимского района Башкирии взорвались горючие пары в квартире двухэтажного жилого дома. По предварительной версии, причиной инцидента стала разгерметизация самогонного аппарата, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Двое пострадавших, 48-летний мужчина и 52-летняя женщина, экстренно госпитализированы в больницу с различными ожогами 1, 2 и 3 степеней»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 4 кв. м. В квартире выбиты окна и двери, а также оплавился натяжной потолок. Жильцы второго подъезда временно переселились к родственникам, отказавшись от размещения в специализированном пункте.

В администрации Уфимского района запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.