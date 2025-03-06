В Ессентуках в лобовом столкновении двух машин пострадали два человека

В Ессентуках по на улице Ермолаева, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Водитель и пассажир с различными травмами отправлены в местную больницу, сообщает Госавтоинспекция города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По версии ГАИ, водитель автомобиля Lada Granta не уступил автомобилю Skoda, который начал маневр поворота налево, это и стало причиной столкновение.

В ДТП пострадали 19-летний водитель (житель Предгорного округа), и 21-летний пассажир отечественного автомобиля (житель Ессентуков).

Установлено, что водитель Lada Granta имеет водительский стаж около года, за это время привлекался к административной ответственности 3 раза.

По факту автоаварии проводится проверка.

Николай Аксенов