Нижегородскому бизнесмену вернули награбленное золото

Полиция вернула нижегородскому владельцу предпринимателю ювелирные изделия, похищенные во время ограбления торговой точки на улице Фильченкова в январе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», ограбление произошло в торговом центре: 38-летний рецидивист в маске разбил витрину и забрал три десятка золотых цепей. Стоимость похищенного превысила 1,4 млн руб.

Налетчика вскоре нашли, похищенное золото обнаружили у него дома. Ему предъявлено обвинение по ст. 161 УК РФ, которая предполагает до 12 лет лишения свободы, он арестован. Владелец ювелирного магазина поблагодарил полицию.

Владимир Зубарев