В Новосибирске объявлен новый тендер на ремонт Димитровского моста
Власти Новосибирска повторно объявили тендер на проведение ремонт Димитровского моста. Стоимость контракта составила 605,6 млн руб., указывается на портале госзакупок.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Как писал «Ъ-Сибирь», предыдущий аукцион был объявлен в начале декабря 2025 года. Однако он не состоялся из-за отсуствия заявок. Тогда подрядчику предлагали выполнить работы за 4,85 млрд руб.
Победителю торгов предстоит заменить конструкцию дорожной одежды на проезжей части и тротуарах, обновить перила, деформационные швы, барьерное ограждение, обустроить парапетное ограждение по оси моста и на подходах к нему и прочее.
В сентябре прошлого года мэрия Новосибирска расторгла контракт с ООО «СК Дороги Сибири», выполнявшем ремонт Димитровского моста. Стоимость работ составляла 607 млн руб., они должны были завершиться в 2025 году.