В Новосибирске объявлен новый тендер на ремонт Димитровского моста

Власти Новосибирска повторно объявили тендер на проведение ремонт Димитровского моста. Стоимость контракта составила 605,6 млн руб., указывается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», предыдущий аукцион был объявлен в начале декабря 2025 года. Однако он не состоялся из-за отсуствия заявок. Тогда подрядчику предлагали выполнить работы за 4,85 млрд руб.

Победителю торгов предстоит заменить конструкцию дорожной одежды на проезжей части и тротуарах, обновить перила, деформационные швы, барьерное ограждение, обустроить парапетное ограждение по оси моста и на подходах к нему и прочее.

В сентябре прошлого года мэрия Новосибирска расторгла контракт с ООО «СК Дороги Сибири», выполнявшем ремонт Димитровского моста. Стоимость работ составляла 607 млн руб., они должны были завершиться в 2025 году.

Александра Стрелкова