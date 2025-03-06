Столетнюю «Усадьбу Долгова» во Владикавказе отремонтируют за счет бюджета
Во Владикавказе отремонтируют объект культурного наследия регионального значения «Усадьба А. П. Долгова.1906 г.». Особняк почти полностью сохранился в первоначальном виде, сообщили в комитете по охране культурного наследия Северной Осетии.
Фото: комитет охраны культурного наследия Северной Осетии
Здание интересно своей архитектурной уникальностью и сочетает в себе черты различных эпох и направлений.
«Комитет наследия уже выдал разрешение на ремонт фасада объекта культурного наследия регионального значения “Усадьба А. П. Долгова 1906 г.“»,— говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время в бывшей усадьбе расположен республиканский центр медико-социальной психологической помощи.