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Столетнюю «Усадьбу Долгова» во Владикавказе отремонтируют за счет бюджета

Во Владикавказе отремонтируют объект культурного наследия регионального значения «Усадьба А. П. Долгова.1906 г.». Особняк почти полностью сохранился в первоначальном виде, сообщили в комитете по охране культурного наследия Северной Осетии.

Фото: комитет охраны культурного наследия Северной Осетии

Фото: комитет охраны культурного наследия Северной Осетии

Здание интересно своей архитектурной уникальностью и сочетает в себе черты различных эпох и направлений.

«Комитет наследия уже выдал разрешение на ремонт фасада объекта культурного наследия регионального значения “Усадьба А. П. Долгова 1906 г.“»,— говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время в бывшей усадьбе расположен республиканский центр медико-социальной психологической помощи.

Николай Аксенов

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