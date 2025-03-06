Власти района в Башкирии оспорят возврат водопровода стоимостью 476 млн рублей

Администрация Туймазинского района хочет обжаловать постановление арбитражного суда Уральского округа, оставившего в силе решение о возврате в муниципальную собственность водопроводных сетей, переданных в аренду ООО «Водоканал г. Туймазы». Об этом «Ъ-Уфа» сообщил исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ляйсан Рамазанова.

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Иск с просьбой признать незаконной передачу сетей водоснабжения «Водоканалу» подала республиканская прокуратура. По мнению надзорного ведомства, нового пользователя муниципального имущества должны были определить по итогам торгов, после чего следовало заключить концессионное соглашение, а не договор аренды. Общая балансовая стоимость объектов оценивается в 475,9 млн руб.

Идэль Гумеров