Беспилотный Maserati MC20 установил рекорд и разогнался до 318 км/ч

Автономный суперкар Maserati MC20 Coupe установил новый мировой рекорд скорости для беспилотных автомобилей, разогнавшись до 318 км/ч. Предыдущее достижение было установлено в 2022 году экспериментальным автомобилем IAC AV-21 — он смог достигнуть скорости 309 км/ч.

Разработкой программного обеспечения для управления автомобилем занимались специалисты Миланского технического университета в сотрудничестве с Indy Autonomous Challenge. Испытания проводились на взлетно-посадочной полосе Космического центра имени Кеннеди длиной 4,5 км, ранее использовавшейся для посадки шаттлов НАСА. В тесте участвовал итальянский суперкар Maserati MC20 Coupe, стоимость которого начинается от $239 тыс., с двигателем мощностью 621 л. с., восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и задним приводом.

Целью подобных испытаний является не только демонстрация возможностей автономных технологий, но и проверка надежности алгоритмов искусственного интеллекта в экстремальных условиях. Полученные данные помогут повысить безопасность и эффективность беспилотных систем при их использовании на дорогах общего пользования.

Евгений Федуненко