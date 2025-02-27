Во время ДТП в ХМАО погиб заслуженный строитель Югры Рахим Джумашев

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) 26 февраля в результате ДТП на 73 км трассы Нягань — Ханты-Мансийск погиб заслуженный строитель Югры, гендиректор ООО «СК Нягань Монтажстрой» Рахим Джумашев, сообщил на своей странице «ВКонтакте» мэр Нягани Иван Ямашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рахим Джумашев

Фото: страница «ВКонтакте» мэра Нягани Ивана Ямашева Рахим Джумашев

Фото: страница «ВКонтакте» мэра Нягани Ивана Ямашева

Он жил в Нягани с 1995 года, в городе он был известен как высококлассный строитель и благотворитель — например, он помогал в строительстве храма Владимирской иконы Божией Матери и мечети «Салям», а также жертвовал средства приходу Соборного Храма Святителя Алексия Московского и участвовал в сборе гуманитарной помощи участникам специальной военной операции (СВО). Финансировал конкурс «Педагог года», команду КВН «Северяне» и общественные организации.

Кроме того, являлся председателем местного узбекского национально-культурного центра «Ватандошлар/Соотечественники» и сотрудничал с культурно-просветительским обществом татар «Ватан». В 2018 году на V Всероссийском форуме национального единства он получил звание лауреата проекта «Золотые имена многонациональной Югры» за вклад в развитие региона.

Ирина Пичурина