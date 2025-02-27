Во время ДТП в ХМАО погиб заслуженный строитель Югры Рахим Джумашев
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) 26 февраля в результате ДТП на 73 км трассы Нягань — Ханты-Мансийск погиб заслуженный строитель Югры, гендиректор ООО «СК Нягань Монтажстрой» Рахим Джумашев, сообщил на своей странице «ВКонтакте» мэр Нягани Иван Ямашев.
Рахим Джумашев
Фото: страница «ВКонтакте» мэра Нягани Ивана Ямашева
Он жил в Нягани с 1995 года, в городе он был известен как высококлассный строитель и благотворитель — например, он помогал в строительстве храма Владимирской иконы Божией Матери и мечети «Салям», а также жертвовал средства приходу Соборного Храма Святителя Алексия Московского и участвовал в сборе гуманитарной помощи участникам специальной военной операции (СВО). Финансировал конкурс «Педагог года», команду КВН «Северяне» и общественные организации.
Кроме того, являлся председателем местного узбекского национально-культурного центра «Ватандошлар/Соотечественники» и сотрудничал с культурно-просветительским обществом татар «Ватан». В 2018 году на V Всероссийском форуме национального единства он получил звание лауреата проекта «Золотые имена многонациональной Югры» за вклад в развитие региона.