В Ульяновске до конца апреля закроют движение трамваев по мосту на улице Минаева

В ночь с 8 на 9 марта в Ульяновске временно закроют трамвайное движение по мосту на ул. Минаева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Запустить двустороннее трамвайное движение по обновляемой переправе планируется к 30 апреля. Временные ограничения связаны с необходимостью соединить новый и действующие участки рельсошпальной решетки, заменить ещё 200 м путей на улице Минаева, а также смонтировать и подключить к электричеству контактную сеть.

Для удобства пассажиров на участке между остановками «Пушкаревское кольцо», «УльГЭС» и «ТРК «Спартак» ежедневно с 6:30 (MSK+1) будут курсировать четыре бесплатных автобуса с интервалом в 10-12 мин. На период ограничения движения трамваи №9, 10 и 22 будут следовать объездными путями — через улицы Пушкарева, Карла Маркса, Робеспьера, Можайского, Марата, остановку «Дамба» и далее по своим маршрутам.

За две недели планируется разобрать временный трамвайный путь на левой стороне моста по улице Минаева, после чего появится возможность открыть двустороннее автомобильное движение.

Андрей Сазонов