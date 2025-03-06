Украинские войска обстреляли Донецк

Минувшей ночью украинские войска нанесли удар по Донецку, в результате чего пострадали жилые дома, в том числе многоквартирные, и гражданские автомобили. Об этом сообщает «РИА Новости». По информации «Известий», три человека получили осколочные ранения.

По предварительным данным, обстрелу подвергся Киевский район города. Повреждения получили как минимум три многоквартирных дома и салон красоты. Фасады зданий и остекление серьезно пострадали. Также повреждено не менее пяти автомобилей, припаркованных рядом. На месте происшествия работают медики.