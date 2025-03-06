Сочи вошел в топ направлений для бронирования апартаментов

В марте Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для бронирования апартаментов. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 6% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Путешественник бронируют апартаменты в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,7 тыс. руб.

Первое место в рейтинги популярных направлений для бронирования апартаментов занял Санкт-Петербург. Культурная столица собрала 11% бронирований. Путешественники бронируют средства размещения в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи в апартаментах составляет 3,6 тыс. руб.

Москва заняла второе место с 10% бронирований. В столице России путешественники бронируют апартаменты в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 5,2, тыс. руб.

В топ также попали и другие населенные пункты Краснодарского края. Краснодар занял седьмое место рейтинга. В городе путешественники бронируют апартаменты в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,4 тыс. руб.

Топ-10 направлений для бронирования апартаментов в марте замыкает Красная Поляна. На горнолыжном курорте путешественники бронируют средства размещения в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи составляет 6,7 тыс. руб.

Мария Удовик