Экс-глава Красноярского района и его подчиненный пойдут под суд за присвоение

В Астраханской области завершено расследование уголовного дела о присвоении денежных средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ) в отношении бывшего главы Красноярского района и его подчиненного. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснило следствие, глава Красноярского района вступил в сговор с начальником администрации и ввел новую должность. Он назначил на нее своего подчиненного, после чего сократил ее. При этом фигурант был в курсе, что при расторжении трудового договора в связи с сокращением штата работнику положено выходное пособие.

В итоге подчиненный получил выходное пособие в размере свыше 470 тыс. руб. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов