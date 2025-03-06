Ярославский ЦУР возглавил бывший журналист
Центр управления регионом (ЦУР) Ярославской области возглавил бывший журналист Сергей Воронин. Об этом сообщает сетевое издание Yarnews.
Сергей Воронин
Фото: Правительство Ярославской области
«Ъ-Ярославль» сообщал, что предыдущий руководитель ЦУР Гоар Ватинян перешла на работу в правительство региона, заняв пост исполняющего обязанности министра туризма Ярославской области.
Сергей Воронин работал в «Комсомольской правде», возглавлял сайт телеканала «Первый Ярославский» и комментировал матчи ярославского футбольного клуба «Шинник».