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Ярославский ЦУР возглавил бывший журналист

Центр управления регионом (ЦУР) Ярославской области возглавил бывший журналист Сергей Воронин. Об этом сообщает сетевое издание Yarnews.

Сергей Воронин

Сергей Воронин

Фото: Правительство Ярославской области

Сергей Воронин

Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что предыдущий руководитель ЦУР Гоар Ватинян перешла на работу в правительство региона, заняв пост исполняющего обязанности министра туризма Ярославской области.

Сергей Воронин работал в «Комсомольской правде», возглавлял сайт телеканала «Первый Ярославский» и комментировал матчи ярославского футбольного клуба «Шинник».

Антон Голицын