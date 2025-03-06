Ярославский ЦУР возглавил бывший журналист

Центр управления регионом (ЦУР) Ярославской области возглавил бывший журналист Сергей Воронин. Об этом сообщает сетевое издание Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Воронин

Фото: Правительство Ярославской области Сергей Воронин

Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что предыдущий руководитель ЦУР Гоар Ватинян перешла на работу в правительство региона, заняв пост исполняющего обязанности министра туризма Ярославской области.

Сергей Воронин работал в «Комсомольской правде», возглавлял сайт телеканала «Первый Ярославский» и комментировал матчи ярославского футбольного клуба «Шинник».

Антон Голицын