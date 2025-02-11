Министерство туризма Ярославской области возглавила экс-руководитель ЦУРа

Исполняющей обязанности министра туризма Ярославской области стала экс-руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Ярославской области Гоар Ватинян. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гоар Ватинян.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Гоар Ватинян.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что госпожа Ватинян покинет пост руководителя ЦУРа. В структуре она проработала три года. Как отметил господин Евраев, за это время Гоар Ватинян «проявила себя сильным лидером, способным качественно выстроить работу команды, систематизировать процессы в организации, а также привнести яркие и креативные идеи».

Ольга Габуева, которая была министром туризма на протяжении двух лет, переходит на работу в Москву. Глава региона поблагодарил ее за труд и пожелал удачи.

Алла Чижова