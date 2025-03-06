В Красновишерске умерла женщина, которую покусали бродячие собаки

В Красновишерске скончалась женщина, которую ранее покусала стая бродячих собак. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава муниципалитета Анна Мельчарик. По ее словам, врачи больше недели боролись за жизнь пострадавшей, но спасти не смогли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Трагедия в Красновишерске произошла 24 февраля 2025 года, в районе ул. Толстого. Стая собак напала на проходившую по улице 76-летнюю женщину, с тяжелыми травмами пострадавшая была госпитализирована в местную больницу.

25 февраля день СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту халатности, допущенной чиновниками, ответственными за отлов бродячих собак. 26 февраля следователи задержали директора МКУ «Красновишерская управляющая компания» Ирину Шендель.