Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», предусматривающий обновленную модель организации местного самоуправления в Российской Федерации. Доцент кафедры государственной политики и публичного управления факультета управления и психологии Кубанского государственного университета (КубГУ) Марина Егупова рассказал «Ъ-Кубань», что изменит новый закон.

Марина Егупова

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«Изначально предполагалось перейти на одноуровневую модель местного самоуправления, упразднив первичный уровень — городские и сельские поселения. Предусматривалась организация местного самоуправления только на уровне муниципальных и городских округов. Но это очень спорный вариант, и он вызвал бурную дискуссию. Многие депутаты и эксперты заявляли о том, что имеет смысл оставить двухуровневую систему в тех регионах, где сложились соответствующие социально-экономические и национальные особенности. В декабре на рассмотрение нижней палаты была внесена межфракционная поправка, которая предусматривает право регионов самим определять территориальную организацию местного самоуправления. И в итоге эта позиция была услышана и учтена.

К моменту второго чтения 20 регионов уже перешли на одноуровневую систему, а 28 готовились к переходу на нее. Краснодарский край выступал за то, чтобы сохранить двухуровневую модель, которая работает сейчас. В рамках этой модели базовый уровень — сельские и городские поселения — наиболее приближен к населению, что обеспечивает возможности для эффективной самоорганизации населения в целях самостоятельного решения вопросов местного значения.

И это отображает саму сущность местного самоуправления. Кроме того, этот уровень позволяет максимально приблизить публичную власть к населению, когда жители поселения могут обратиться за решением определенных вопросов непосредственно к главе, в то время, когда жителям крупных муниципалитетов, чтобы обратиться в администрацию городского или муниципального округа, часто приходится ехать в административный центр. Там, где территория небольшая, одно дело, но у нас есть регионы, где населенный пункт может быть в сотнях километров от административного центра. Конечно, это усложняет осуществление публичных функций.

Меняется подход к вопросам местного значения. Теперь они будут называться вопросами непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. И они будут классифицироваться по другому принципу. Если раньше они распределялись в зависимости от типа муниципального образования, то теперь принцип иной. Есть те полномочия, которые будет осуществлять муниципальное образование, и которые не могут быть переданы другим муниципалитетам или регионам.

К ним относятся, например, принятие устава, утверждение налогов и сборов. Полномочия второй группы могут перераспределяться, передаваться на региональный уровень. Кроме того, на период введения особого правового режима (в частности, военного положения) полномочия муниципального образования могут передаваться либо другому муниципальному образованию, либо на уровень региона. Полномочия третьей группы — это полномочия регионов, которые могут передаваться на муниципальный уровень.

Как и в действующем законе, сохраняются разные способы назначения на должность главы муниципального образования: как через непосредственные выборы, так и через назначение представительным органом. Конкретный способ будет определяться регионом.

Меняется подход законодателя к регулированию форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. В частности, законопроект не предусматривает такую форму, как правотворческая инициатива граждан. Возможность ее реализации предусмотрена через другие формы, которые предусмотрены новым законом — местный референдум, сход граждан и др.

Законопроект затрагивает и другие аспекты местного самоуправления, помимо тех основных вопросов, о которых было сказано. После принятия закона мы сможем увидеть и оценить содержание нового важного законодательного акта в сфере местного самоуправления».