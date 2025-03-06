Овечкин сократил отрыв до рекорда Гретцки до девяти голов

Нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину осталось забить девять шайб, чтобы повторить рекорд лучшего нападающего в истории НХЛ Уэйна Гретски. В сегодняшнем матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» Овечкин оформил 885-й гол в своей карьере. Таким образом, чтобы догнать канадского рекордсмена, которому удалось занести в ворота 894 шайбы, нападающему «Вашингтон Кэпиталз» осталось забить девять голов, 10 — чтобы превзойти достижение.

Встреча «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из Вашингтона. Овечкин отличился шайбой на 50-й минуте. Помимо Александра Овечкина шайбы забили Пьер-Люк Дюбуа (2-я минута) и Том Уилсон (64-я минута). В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Детройт Ред Уингз» 8 марта.

Овечкину 39 лет. Он является обладателем Кубка Стэнли 2018 года. В составе сборной России трижды становился чемпионом мира.