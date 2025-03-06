Пермский производитель промоборудования увеличил прибыль на 100 млн рублей

ООО «Джон Крейн — Искра» (ООО «ДКИ») отчиталось о финансовых результатах за 2024 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», за указанный период чистая прибыль компании составила 253 млн руб., по итогам 2023 года этот показатель зафиксирован на уровне 158,2 млн руб. Выручка общества выросла с 2,025 млрд руб. до 2,33 млрд руб. Показатели общества по выручке и прибыли стали самыми высокими за четыре года: по итогам 2020 года предприятие отчиталось о выручке 1 млрд руб. и чистой прибыли 61,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «ДКИ» занимается производством систем газодинамических уплотнений и панелей управления, дожимных компрессорных установок, вспомогательных систем обвязки ГПА и турбин, ремонтом компрессорного оборудования.

Общество было основано в 2003 году как совместное предприятие оборонного НПО «Искра» и британской компании John Crane. Согласно данным «СПАРК», сейчас 50% долей в ООО принадлежит тверскому ООО «ГК “Высокотехнологичные системы и компоненты”», а еще 50% — John Crane UK Limited, зарегистрированному в Беркшире.