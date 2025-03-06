После гибели матери и сына на пожаре в Хвалынском районе возбудили дело

Следственный отдел по Балаково СУ СКР по Саратовской области возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и ее малолетнего ребенка на пожаре в Хвалынском районе (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно предварительным сведениям, пожар произошел ночью 5 марта в частном доме по ул. Молодежная в с. Ивановка Хвалынского района. Погибли 20-летняя девушка и ее четырехлетний сын. В лечебное учреждение доставили с ожогами 46-летнего мужчину и двухлетнюю дочь погибшей.

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко дал поручение провести проверку. Следователи изучили место происшествия, назначены судебные экспертизы.

Павел Фролов