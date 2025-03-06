«Фонд Ройзмана (иноагент)» организовал сбор средств на юриста для защиты в суде

В Екатеринбурге благотворительный фонд бывшего мэра Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) объявил о начале сбора денег на оплату услуг юриста для защиты в судах против ГУ Министерства юстиции по Свердловской области, сообщили в организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Организованная в сентябре-октябре 2024 года проверка «прошла с грубыми нарушениями со стороны Минюста», подчеркнули в фонде: сотрудникам долгое время не предоставляли акт проверки и не показали документы, на основании которых была проведена проверка. «Когда мы все же получили акт, то категорически не согласились с ним. Отправили возражения. Их во внимание не приняли. 5 февраля мы подали в суд, чтобы оспорить акт. В ответ нам пришел иск о ликвидации»,— сказано в сообщении.

Как отметили в организации, за девять лет «Фонд Ройзмана (иноагент)» помог более 700 семьям лекарствами, лечением, колясками, реабилитациями, сотрудничал с другими НКО, больницами, хосписами.

Напомним, ранее в Октябрьский районный суд Екатеринбурга поступил иск о ликвидации благотворительного «Фонда Ройзмана (иноагент)». По данным Генпрокуратуры, целевые деньги, собранные на лечение, были потрачены в интересах третьих лиц не по целевому назначению, кроме того, фонд не вел учет доходов рамках поступлений от иностранных источников.

Подробнее о проверках фонда — в материале «Экс-мэра лишают организации»

Ирина Пичурина