Омский «Химснаб» вложит более 120 млн рублей в переработку пластика

Правительство Омской области поддержало инвестиционный проект ООО «Химснаб» по строительству комплекса по переработке бытовых отходов в Омске. Решение было принято на заседании областного инвестиционного комитета. «Химснаб» планирует вложить в проект более 120 млн руб., сообщает портал правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Новое производство будет способствовать снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также снижению процента отходов за счет переработки мусора»,— говорится в сообщении.

Согласно представленному властям проекту, предприятие будет перерабатывать пластиковые отходы в гранулы, которые можно использовать вторично. Из гранул планируется выпускать разные виды пленок, включая стрейч-пленку, пакеты из полиэтилена высокого давления, продукцию из пластика низкого давления, а также полимерпесчаную плитку. Инвесторы также намерены организовать переработку бутылки из полиэтилентерефталата.

Ранее сообщалось, что завод по переработке твердых бытовых отходов «Химснаб» возведет на территории особой экономической зоны «Авангард», расположенной на северо-западе Омска.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Химснаб» зарегистрировано в мае 2009 года в Омске. Учредитель — Юрий Логинов. Компания специализируется на сборе неопасных твердых бытовых отходов. По итогам 2023 года выручка ООО составила 145,9 млн руб., прибыль — 5,1 млн руб.

Михаил Кичанов