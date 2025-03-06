В Ярославской области обследуют мосты

В Ярославской области ищут подрядчика для обследования и испытания мостов с целью определения несущей способности и долговечности. Соответствующий аукцион объявлен в «ЕИС Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Начальная стоимость контракта определена в 9,8 млн руб., заказчиком работ выступает ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба». В числе целей планируемых работ называется разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей эксплуатации, ремонту или реконструкции мостов. На каждый мост будет разработан паспорт сооружения, заключение по результатам обследования и отчет с рекомендациями.

Всего будет обследовано 43 моста в Большесельском, Борисоглебском, Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Любимском, Мышкинском, Некоузском, Некрасовском, Первомайском, Переславском, Пошехонском, Ростовском, Рыбинском, Тутаевском, Угличском и Ярославском округах.

В Ярославском обследуют мосты в деревне Медягино через реку Соньга, в деревне Заборное через реку Туношонка, на подъезде к деревне Образцово через реку Великая и путепровод на Северо-Западной окружной дороге в границах Ярославля. Начнут работы 1 июня, а закончат 30 августа. Подрядчика определят 17 марта.

Алла Чижова