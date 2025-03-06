В Греции произошли беспорядки во время обсуждения вотума недоверия правительству

Возле здания парламента Греции в Афинах произошли стычки демонстрантов с полицией, пишет портал «Нафтемпорики». Тысячи человек собрались на площади Синтагма, требуя объективного расследования железнодорожной катастрофы в Темпи, произошедшей в феврале 2023 года и унесшей жизни 57 человек.

Крупнейшая в стране оппозиционная партия ПАСОК накануне, 5 марта, инициировала рассмотрение в парламенте вотума недоверия правительству из-за отсутствия должного расследования катастрофы. По данным портала, во время обсуждения в парламенте полиция применила к толпе у здания слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Издание уточняет, что беспорядки начались из-за людей в капюшонах, которые поджигали мусорные баки и бросали в полицейских.

В акциях протеста участвовали студенты, школьники и представители профсоюзов. Аналогичные демонстрации прошли во многих городах Греции. В Салониках протестующие поджигали «коктейли Молотова» и дымовые шашки.

В ночь на 1 марта 2023 года пассажирский поезд Афины—Салоники столкнулся с грузовым составом в общине Темпи. В результате погибли 57 человек, более 40 получили ранения. Министр транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку. В марте прошлого года парламент страны отклонил вотум недоверия правительству премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.