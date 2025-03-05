Культурный путеводитель: афиша Саратова на март

В Саратове в марте пройдут разнообразные культурные мероприятия для жителей и гостей города. «Коммерсантъ» подготовил обзор наиболее интересных событий.

Выставки

Саратовский областной дом работников искусств в марте представит выставку Николая Дубовова «Натюрморт. Просто Натюрморт», Радищевский музей — экспозицию к 100-летию Михаила Аржанова с более чем 100 его произведениями.

В доме-музее Павла Кузнецова до конца марта можно увидеть работы Антона Батищева «Иллюзия № 16».

Концерты

В Саратовской филармонии 7 марта Ирина Левина исполнит концерт к Международному женскому дню «Все начинается с любви», а ансамбль «Парафраз» 22 марта сыграет концерт «Игры». В Саратовском областном доме работников искусств 6 марта пройдет музыкальный вечер, посвященный Иоганну Штраусу.

Художественно-музыкальная программа «Вальс цветов» пройдет в Радищевском музее 7 марта. В программе прозвучит музыка из балетов «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». 8 марта — художественно-музыкальная программа «Поздравляем милых дам».

Спектакли

В театрах города также много интересных постановок. Саратовский академический театр оперы и балета 11 марта представит оперу «Волшебная флейта» на немецком языке с синхронным переводом. 24 марта пройдет вечер современной хореографии.

Театр «Грани» покажет зрителям 15-16 марта «Необыкновенное путешествие кролика» — историю для всей семьи о том, как один кролик долго искал путь к своему сердцу. В театре «Аффект» 21-22 марта пройдет камерный вечер современной хореографии. В программе миниатюры, соло танцовщиков VAYLO DC, спектакль BUMF на музыку Альфреда Шнитке.

Лекции и встречи

В Радищевском музее в марте запланирован ряд встреч. 9 марта на тему «Прекрасное есть жизнь», 16 марта — «Помни о красоте», 23 марта — «Путешествие в прекрасную эпоху», 30 марта — «Секреты живописи старых мастеров».

По программе «Сокровища музеев мира» 15 марта обсудят творчество Густава Климта на встрече «Художник сецессиона: загадочный Густав Климт», 22 марта — «Как у Щукина и Морозова оказались шедевры», 29 марта — «Законодательница мод и родина революций» про формирование образа Франции в русском искусстве.

В музее-усадьбе Борисова-Мусатова состоятся авторские лекции о жизни Марианны Борисовой-Мусатовой (15 марта), воспоминаниях современников о Викторе Борисове-Мусатове (22 марта) и знакомстве Андрея Белого с Виктором Борисовым-Мусатовым (29 марта).