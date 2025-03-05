В ООПТ сказали не стрелять

Ульяновский природоохранный прокурор через суд добился исключения особо охраняемых природных территорий государственного природного заказника «Сурские вершины» из границ охотничьих угодий. Ответчиками по иску выступали министерство природы и охотхозяйство сельхозпредприятия «Наша Родина», принадлежащее бывшему главе Николаевского района Ульяновской области Александру Шадышкову, которое возглавляет его сын Андрей Шадышков, бывший депутат и первый заместитель секретаря реготделения «Единой России». Ответчики заявляли суду, что запрет охоты на охраняемых землях ими «соблюдается в полной мере». С решением суда они не согласны и намерены обжаловать его. Эксперты уверены, что природоохранная прокуратура вскрыла явное нарушение закона, и виновные должны понести наказание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Природоохранный прокурор заявил, что охота на территории памятника природы недопустима

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Природоохранный прокурор заявил, что охота на территории памятника природы недопустима

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Суд Николаевского района Ульяновской области в полном объеме удовлетворил иск ульяновского межрайонного природоохранного прокурора к региональному минприроды и ООО «Сельскохозяйственное производственное предприятие “Наша Родина”» (СПП «Наша Родина») о возложении обязанности исключить особо охраняемые природные территории (ООПТ) из границ охотничьих угодий. Об этом сообщила Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

По данным ведомства, в ходе прокурорской проверки было установлено, что СПП «Наша Родина» по соглашению с региональным минприроды были переданы охотничьи угодья, в состав которых «незаконно включены» особо охраняемые территории из состава государственного ландшафтного комплексного природного заказника «Сурские вершины», «где охота в соответствии с законом запрещена».

Ранее природоохранная прокуратура вносила в адрес министерства представление об устранении нарушений, однако требование надзорного органа не было исполнено, и природоохранный прокурор направил иск в суд, в котором отмечается, что «наличие ООПТ в границах охотничьих угодий нарушает права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду».

По данным регионального реестра охотхозяйственных соглашений, два соглашения с СПП «Наша Родина» были подписаны сроком на 49 лет в августе 2017 года (на 8,4 тыс. га) и в феврале 2018 года. (на 9,6 тыс. га). По данным ЕГРЮЛ, ООО «СПП “Наша Родина”» принадлежит Александру Шадышкову, в прошлом — главе Николаевского района Ульяновской области, возглавляет предприятие его сын — Андрей Шадышков, который с 2013 по 2023 год был депутатом регионального заксобрания, в настоящее время — первый заместитель секретаря реготделения партии «Единая Россия». По информации источников «Ъ», охотхозяйство СПП «Наша Родина» хорошо обустроено, пользуется популярностью среди охотников, среди которых нередко отмечаются и высокопоставленные лица. На территории заказника водятся лоси, косули, кабаны, волки, лисицы, зайцы, белки, норки, ласки и горностаи, серые цапли, серые журавли и др.

Ответчики с доводами прокурора не согласились и просили суд в иске отказать. Они заявляли, что дополнительным соглашением к охотсоглашению оговаривается, что ведение охотхозяйственной деятельности на территории, относящейся к ООПТ, не должно проводиться, и особый режим охраны на этой территории «соблюдается в полной мере». На это представитель природоохранной прокуратуры отвечал, что в таком случае тем более эта зона не нужна охотхозяйству.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил исковые требования, предписав региональному минприроды и СПП «Наша Родина» в течение шести месяцев с момента вступления в силу решения суда исключить земли ООПТ из охотугодий (по данным Андрея Шадышкова, это около 5,5 тыс. га).

Андрей Шадышков в беседе с «Ъ» сказал, что окончательное решение по апелляции «еще не принято», «но, скорей всего, решение суда будет обжаловано». Он повторил, что на землях ООПТ охота не ведется, но не считает нужным отдавать эту территорию, поскольку на ней, по его словам, проводится работа по уходу за дикими животными, их подкормка, идет борьба с браконьерами. Он также отметил, что охотничьи хозяйства под управлением частных компаний «появились задолго до создания особо охраняемых территорий», «а после 2012 года, когда региональное минприроды стало создавать многочисленные ООПТ, многие из них оказались на территории уже существующих охотничьих угодий». «Нам говорили, что это некая ошибка, которую необходимо исправить, но никто ее не исправил», — пояснил глава охотхозяйства.

И.о. министра природных ресурсов и экологии Антон Фомин признал, что многие территории охотхозяйств пересекаются с землями ООПТ, и описываемый случай «не единичный». Однако он не считает это ошибкой и отмечает, что проблему решало допсоглашение, запрещающее охоту на особо охраняемых землях. В то же время, признался он, это позволяло за счет охотхозяйств проводить на территории ООПТ биотехнические мероприятия (в том числе — подкормку диких животных), в противном случае это пришлось бы делать за счет минприроды. Глава минприроды не исключает, что решение суда будет обжаловано.

Координатор реготделения «Зеленой России», эколог Александр Брагин сказал «Ъ», что природоохранная прокуратура вскрыла нарушения, о которых он «сообщал и надзорному ведомству, и в минприроды, и губернатору еще начиная с 2018 года», «все прекрасно знали о нарушениях, но никакой реакции не было». По его словам, проблема в том, что дирекция ООПТ хоть номинально и существует, но совершенно не работает, и никто границами ООПТ не занимается.

С ним согласен и экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора, эколог и юрист Александр Каплин, отмечающий, что вскрытая прокуратурой системная проблема «стала следствием фактического отсутствия Дирекции ООПТ». Он называет совмещение охотугодий с ООПТ серьезным нарушением законодательства и считает, что виновные должны понести за это ответственность, «а халатность это или намеренные действия — в этом надо разбираться».

В природоохранной прокуратуре «Ъ» ответили, что сейчас выясняют, нанесло ли выявленное нарушение конкретный материальный ущерб. И если он будет выявлен, то материалы будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

Сергей Титов, Ульяновск