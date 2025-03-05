АО «БЭСК» - партнер чемпионата по профессиональному мастерству

АО «БЭСК» выступило партнером регионального этапа чемпионата «Профессионалы» в Республике Башкортостан. Его итоги были подведены 3 марта в Уфе. Чемпионат состоял из комплекса соревнований, направленных на демонстрацию компетенций в различных отраслях экономики. В нем участвовали студенты и школьники от 14 лет. Лучшие представители по каждому направлению были поощрены.



На снимке: Юлия Казанская наградила призеров чемпионата.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

В категории «Электромонтаж – юниоры» первое место завоевал Глеб Посашков. Вторым стал Игорь Калабухов. Оба они являются учащимися кумертауских школ. Третье место присуждено школьнику из деревни Аксарово Куюргазинского района Никите Куликову. Все ребята получили медали и ценные призы из рук директора по управлению персоналом и административным вопросам АО «БЭСК» Юлии Казанской.

«Проведенный чемпионат имеет практическое значение в профориентационной работе нашей компании. Мы всегда открыты молодым талантам. Особенно приятно осознавать, что есть ребята, которые с ранних лет стремятся освоить рабочие профессии и вырасти профессионалами. Наша компания поддерживает такие инициативы, в частности плотно сотрудничая с учебными заведениями и повышая престиж рабочих специальностей», - подчеркнула она.

Материал предоставлен ООО «Башкирэнерго»