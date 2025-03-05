«У нас премьеры ставятся на энтузиазме»

Депутаты думы Екатеринбурга заслушали доклад администрации об увеличении числа зрителей в муниципальных театрах до 318 тыс. человек в 2024 году. Представитель мэрии рассказал о планах заменить сети в Камерном театре, спроектировать второе здание детского театра балета «Щелкунчик», а также отметил отсутствие потребности горожан в новых муниципальных театрах. Руководителями театров на заседании пожаловались депутатам на недофинансирование.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Театры Екатеринбурга считают, что их финансирование надо значительно увеличить

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Театры Екатеринбурга считают, что их финансирование надо значительно увеличить

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге по итогам 2024 годамуниципальные театры посетило 318 тыс.зрителей, что превышает показатель 2023 года на 5 тыс. человек, сообщил на заседании комиссии по МСУ думы Екатеринбурга директор департамента культуры мэрии Илья Марков. В докладе о состоянии театральной сферы в городе он отметил увеличение и общего числа спектаклей: с 1581 до 1672.

Чиновник подчеркнул, что положительная динамика сохранялась на протяжении трех лет, несмотря на отсутствие инфраструктурных изменений в пяти муниципальных театрах. Илья Марков заверил депутатов, что в 2025 году власти приступят к обновлению фасада и кровли Камерного театра, в 2026 году — заменят инженерные системы в здании. По его словам, на ремонт объекта направлена федеральная субсидия в размере около 100 млн руб.

Глава департамента отметил, что в ближайшее время власти рассмотрят варианты по проектированию второго здания детского театра балета «Щелкунчик» в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). «Если не сможем применить модель ГЧП, будем собственными силами на том земельном участке, который примыкает к зданию театра, проектировать несколько кабинетов и складских помещений»,— подчеркнул он.

Господин Марков добавил, что в «ближайший месяц» власти объявят решение по обновлению «Дома музыки».

«Не хотелось бы раскрывать всех секретов, есть красивая идея, она была обсуждена с Алексеем Валерьевичем (Орловым, мэром Екатеринбурга.— "Ъ-Урал"), он ее поддержал»,— сказал чиновник.

Депутат от КПРФ Виктор Сомиков поинтересовался, не планируют ли власти открыть муниципальные театры в Академическом или в Чкаловском районе. Илья Марков сообщил об отсутствии потребности города в них. «Содержание новых институций дорогое удовольствие. На сегодня нам есть куда расти, наша главная задача на ближайшие несколько лет — это капитальный ремонт театра "Колизей"», — пояснил он. Господин Марков отметил, что проект проходит ценовую экспертизу, однако подчеркнул, что в ходе работ по обновлению здания «потребуется увеличение финансирования».

После завершения выступления Ильи Маркова председатель думской комиссии по МСУ Дмитрий Сергин («Единая Россия») предоставил слово руководителям муниципальных театров, которые заявили о недофинансировании сферы. Директор Театра юного зрителя Сергей Радченко отметил, что региональные и областные власти выделяют учреждениям «50% от потребности».

«Если вешать в граммах и сравнивать с фестивалями, которые проводят иные территории, то мы получаем 50% от необходимой заявленной суммы, но мы решаем эти вопросы совместными усилиями»,— пояснил он.

Господина Радченко поддержал директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников. По его словам, учреждение занимает первое место по количеству проведенных мероприятий и объему заработанных средств среди 50 театров кукол страны, однако «по финансированию и по количеству заработной платы мы далеко не на первых ролях». «Екатеринбург не зря многие годы считается третьей театральной столицей страны и по количеству театров, и по качеству предлагаемых услуг. Находясь на вершине, мы отстаем от других регионов в плане финансирования»,— подчеркнул господин Стражников.

Депутат от партии «Яблоко» Константин Киселев призвал коллег увеличить финансирование премьерных постановок, фестивалей и гастролей театров Екатеринбурга.

«Без муниципальной поддержки мы не выдержим. У нас не может быть билетов по $200-300, как в США, в Канаде или в Европе»,— сказал он.

Господин Киселев отметил, что московские театры ставят постановки за 5-12 млн руб., однако в Екатеринбурге их стоимость может составлять 100 тыс. руб. «И мы говорим, что мы третья столица. Если мы не будем в муниципальном задании выделять премьеры и финансировать их, мы начнем терять театры. У нас премьеры ставятся на энтузиазме»,— подчеркнул депутат.

Господина Киселева поддержал Дмитрий Сергин, который подчеркнул необходимость сохранения доступности театров для «скромных людей». «Посетил Камерный театр, спектакль "Борис Рыжий". Ощущение, что ты на спектакле переживаешь все те эмоции, которые испытал автор, и порой холодок по коже пробегает, настолько все трогательно. В новогодние каникулы с внучками сходил в театр кукол, вся семья в восторге»,— рассказал депутат, и предложил занести в протокол заседания выступление Петра Стражникова. «Он говорил о своем примере, но и про боль всех театров»,— сказал господин Сергин, после чего предложил принять доклад Ильи Маркова к сведению.

Выступление директора департамента поддержали все шесть членов комиссии, присутствующих на заседании.

Василий Алексеев