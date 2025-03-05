Организаторы детского отдыха столкнулись с кризисом бронирований в Анапе

Туроператоры, работающие в сфере детского отдыха, обратились за государственной поддержкой в связи с ЧС в Анапе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяну Иванову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По словам эксперта, компании в октябре-ноябре 2024 года приобрели квоты мест в детских лагерях и внесли предоплату в размере 30-40%. К началу декабря турфирмы зарезервировали около 70-80% мест, но позднее столкнулись с массовыми отказами от предприятий и групп.

«А мы заплатили лагерям, и, более того, мы являемся практически кредиторами детских лагерей. И часть лагерей отказывается возвращать денежные средства, а часть просят до 80% оплатить до 15 марта»,— пояснила госпожа Иванова.

По мнению представителя РСТ, ситуация осложняется тем, что бронирование мест в поездах было осуществлено еще в ноябре, а март является предельным сроком для их отмены без штрафных санкций. Как подчеркнула Татьяна Иванова, туроператоры несут двойные финансовые риски — как в части организации проживания в лагерях, так и в отношении транспортной логистики.

Директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Георгий Груша заявил, что ведомство изучит предложение о поддержке туроператоров.

Нурий Бзасежев