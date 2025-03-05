Азербайджан решил закрыть представительство Красного Креста в стране

Правительство Азербайджана решило закрыть представительство Международного комитета Красного Креста (МККК) в республике. Как пишет информагентство страны AПА, в текущей деятельности представительства организации «нет необходимости». При этом Баку не прекращает сотрудничество с международными структурами, отмечается в сообщении.

«Нам стало известно о намерении правительства Азербайджана заставить Международный комитет Красного Креста закрыть наше представительство в Азербайджане,— сообщила АПА специалист по связям с общественностью МККК Орели Лашант.— В настоящее время мы находимся в контакте с властями, и эти разговоры являются частью нашего конфиденциального и двустороннего диалога».

Среди «проблем», возникавших между официальным Баку и представительством Красного Креста, АПА перечисляет открытие офиса организации в Ханкенди (бывший Степанакерт; в прошлом столица прекратившей существование Нагорно-Карабахской республики) и отказ закрыть его. Помимо этого Госпогранслужба Азербайджана подозревала МККК в использовании автомобилей скорой помощи «в целях контрабанды».

Кроме того, Азербайджан допустил закрытие четырех офисов ООН в стране: Программы развития ООН, Фонда ООН в области народонаселения, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Лусине Баласян