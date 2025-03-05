Здание школы ФЗУ «Ленэнерго» получило статус ценного рядового объекта
Здание школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) «Ленэнерго» по адресу «Пугачева, 5-7 лит. А» получило статус ценного рядового объекта. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Здание школы ФЗУ «Ленэнерго» получило статус ценного рядового объекта
Фото: КГИОП
Согласно новой редакции городского закона № 820-7 постройка будет охраняться как историческое здание. Режим ОЗРЗ-2 (11) запрещает демонтаж и изменение внешнего облика строения.
«Совет по сохранению культурного наследия и совместная рабочая группа КГИОП и Санкт-Петербургского Союза архитекторов рекомендовали не выявлять здание школы в качестве объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, поскольку оно не соответствует критериям по уровню историко-культурной ценности и мемориальной значимости», — пояснили в комитете.
Здание было построено в 1933 году, его автор не установлен. Первоначальные интерьеры не сохранились.
При этом, как отметили в КГИОП, в рамках исследований, проведенных при подготовке новой редакции закона, специалисты пришли к заключению, что здание соответствует общим принципам формирования исторической среды Ленинграда — Петербурга.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что школа Берггольц вновь стала кандидатом в памятники архитектуры.