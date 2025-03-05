Житель Сочи задержан по подозрению в убийстве знакомого

Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи СКР по Краснодарскому краю предъявил обвинение 50-летнему жителю Приморского края в убийстве знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, вечером 2 марта 2025 года обвиняемый гостил у 45-летнего знакомого на Барановском шоссе в пос. Дагомыс. Во время распития спиртных напитков между мужчинами вспыхнул бытовой конфликт, переросший в драку. В ходе конфликта гость нанес хозяину множественные удары ножом в голову, шею и тело, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался до приезда медиков.

Сожительница погибшего, ставшая свидетельницей инцидента, вызвала скорую помощь и полицию. В ходе допроса задержанный признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи при участии криминалистов СКР по Краснодарскому краю продолжают сбор и закрепление доказательств по данному уголовному делу.

Анна Гречко