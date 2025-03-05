Прямые поезда из Белгорода в Анапу начнут курсировать с 1 июня

Поезд №210В «Белгород — Анапа» начнет курсировать через день с 1 июня по конец августа 2025 года. Состав будет делать остановки в Прохоровке, Губкине и Старом Осколе. Путь до курорта займет 31 час и 5 минут, сообщает пресс-служба минтранса Белгородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Также доступны билеты на беспересадочный поезд №696В «Белгород —Симферополь», оператором которого выступает АО ТК «Гранд Сервис Экспресс». Состав будет отправляться со станции Белгород через день с 1 июня до середины октября. Время в пути составит 40 часов 35 минут.

Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно на официальных сайтах перевозчиков.

Анна Гречко