Прямые поезда из Белгорода в Анапу начнут курсировать с 1 июня
Поезд №210В «Белгород — Анапа» начнет курсировать через день с 1 июня по конец августа 2025 года. Состав будет делать остановки в Прохоровке, Губкине и Старом Осколе. Путь до курорта займет 31 час и 5 минут, сообщает пресс-служба минтранса Белгородской области.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Также доступны билеты на беспересадочный поезд №696В «Белгород —Симферополь», оператором которого выступает АО ТК «Гранд Сервис Экспресс». Состав будет отправляться со станции Белгород через день с 1 июня до середины октября. Время в пути составит 40 часов 35 минут.
Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно на официальных сайтах перевозчиков.