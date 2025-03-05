Бастрыкин запросил доклад по делу об отказе в лекарствах инвалиду на Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился проверить информацию о ненадлежащем лекарственном обеспечении девушки с инвалидностью из Краснодарского края. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

История получила огласку через соцсети. По сообщениям матери пострадавшей, ее 21-летняя дочь с 2023-го года не получает жизненно необходимые препараты, несмотря на соответствующее решение суда.

Заявительница также утверждает, что из-за отсутствия медикаментов здоровье девушки якобы ухудшилось — она стала чаще попадать в больницу и вынуждена пользоваться кислородным аппаратом.

По словам матери, профильные организации игнорируют ее обращения. Глава СК потребовал доложить о промежуточных и итоговых результатах расследования.

Процесс проверки контролирует центральный аппарат ведомства.

Анна Гречко