Laurel отметила открытие магазина модным показом

В Пассаже на Петровке 1 марта открылся бутик женской одежды Laurel. Запуск магазина сопровождался фешен-шоу весенне-летней коллекции бренда. В линейку вошли костюмы, платья, верхняя одежда и другие базовые предметы женского гардероба. Основная часть коллекции выполнена в пастельных тонах, которые перебиваются насыщенным синим и серым цветами. Пассаж на Петровке было решено украсить цветами, которые также стали частью показа, чтобы подчеркнуть тему женственности.

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