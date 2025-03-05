В МЧС петербуржцев предупредили о порывах ветра до 18 метров в секунду 6 марта

В Петербурге в четверг, 6 марта ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день прогнозируется сильный порывистый ветер. Его скорость местами будет достигать 18 метров в секунду.

Накануне горожан также предупреждали об ухудшении погодных условий 5 марта. В этот день, согласно прогнозу, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Дарья Астанина