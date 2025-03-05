DOGE Маска сможет сэкономить меньше $10 млрд

Департамент эффективности правительства (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, с помощью принимаемых им сейчас мер по сокращению расходов сэкономит менее $10 млрд — а не $105 млрд, как сообщает само ведомство, и не от $1 трлн до $2 трлн к 2026 году, как ранее обещал господин Маск. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на данные, подготовленные Манхэттенским институтом политических исследований и Институтом Катона по заказу компании Jefferies.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Brian Snyder / Reuters Илон Маск

Фото: Brian Snyder / Reuters

Эксперты пришли к трем основным выводам в отношении этих мер экономии. Во-первых, реальная экономия DOGE составит менее $10 млрд. Во-вторых, DOGE не сможет сокращать расходы, утвержденные Конгрессом, а именно они составляют основную часть бюджетных средств. В-третьих, для достижения значимой экономии потребуется серьезная реформа социальных программ.

Аналитики отмечают, что Илон Маск исходит из привычного ему представления о том, что сокращение сотрудников — один из действенных способов снижения расходов. Но в случае с госбюджетом более 75% расходов приходятся на выплату процентов по задолженностям, различные пенсионные программы, государственные медицинские страховки, оборону и прочее. FT приводит подсчеты, в соответствии с которыми сокращение 25% госслужащих может снизить бюджетные расходы на 1%, а отмена всех программ USAID — на 0,6%. По мнению экспертов, дефицит американского бюджета при нынешней налоговой политике и «скромной корректировке расходов» в ближайшее десятилетие только вырастет — с $2 трлн до $3,6 трлн.

Яна Рождественская