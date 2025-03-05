Нетесов ожидает участие в праймериз в Воронежской области 50 участников СВО

В Воронежской области, как и в других регионах РФ, сегодня, 5 марта началась процедура предварительного голосования «Единой России» перед выборами, которые состоятся в сентябре. В Воронежской области пройдут 438 избирательных кампаний регионального и местного уровня, в том числе выборы в областную думу и городскую думу областного центра.

Как рассказал «Ъ» секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетесов, он ожидает, что в предварительном голосовании перед выборами во все региональные и местные органы примут участие порядка 40-50 участников специальной военной операции (СВО). Он выразил уверенность, что участники СВО окажутся среди победителей и в итоге будут выдвинуты на выборы в областную и городскую думы. Господин Нетесов не исключает, что после выборов областная дума может серьезно обновиться: «Предыдущий созыв обновился на выборах на 40%, я предполагаю, что в этом году может быть так же. Но это мы увидим после того, как пройдут выборы. Главное, чтобы кандидат в депутаты показал себя как яркого и ответственного человека, чтобы за ним были люди, которые ему доверяют».

В начале недели прошло заседание воронежского организационного комитета по проведению предварительного голосования. В него вошли представители общественных организаций, органов исполнительной власти регионального и муниципального уровней, в том числе два вице-губернатора Дмитрий Маслов и Сергей Трухачев, волонтерских и молодежных движений, депутатского корпуса. Владимир Нетесов заверил «Ъ», что предварительное голосование в регионе пройдет честно, открыто и в равной конкурентной борьбе.

Помимо выборов в облдуму в сентябре в Воронежской области будут выбирать депутатов Нововоронежской гордумы, а также депутатов 19 народных советов городских поселений и 353 советов сельских поселений. Всего по результатам выборов в регионе распределят судьбу 3 849 мандатов.

Сергей Толмачев