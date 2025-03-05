Кубань заняла четвертое место в России по корпоративным банкротствам в 2024 году

Краснодарский край занял четвертое место в России по количеству банкротств юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств в IV квартале 2024 года. Согласно опубликованным данным, на Кубани зафиксировано 287 сообщений об открытии конкурсного производства, что на 38% больше по сравнению с 2023 годом, когда этот показатель составлял 208 банкротств, следует из сообщений арбитражных управляющих в Федресурсе (fedresurs.ru).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В общероссийском рейтинге регион уступил только Москве (1,9 тыс. банкротств), Московской области (760) и Санкт-Петербургу (620).

По количеству банкротств физических лиц и индивидуальных предпринимателей Краснодарский край занял второе место по стране. В 2024 году суды ввели процедуру реализации имущества в отношении 22,1 тыс. физлиц, что на 25,3% больше, чем в 2023 году (17,6 тыс.). Регион уступил лишь Московской области, где зафиксировано 22,9 тыс. таких случая.

Всего в России в 2024 году зарегистрировано 8,5 тыс. банкротств юридических лиц и 431,9 тыс. банкротств физических лиц, что превышает показатели 2023 года на 15,9 и 23,6% соответственно.

Анна Гречко