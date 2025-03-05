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СКР начал проверку по обращениям жителей Майкопа об отсутствии водоснабжения

Следственный комитет России по Адыгее инициировал проверку по жалобам жителей Майкопа на отсутствие надлежащего водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В ходе проверки будет дана процессуальная оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации Майкопа по обеспечению жителей города водой»,— говорится в сообщении ведомства.

Расследование организовано по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). С 15 февраля 2025 года в столице Адыгеи власти ввели график ограничения подачи воды из-за природных явлений в горных районах.

Изначально ресурс поступал к потребителям с 6:00 до 9:00 и с 19:00 до 22:00 ежедневно. Однако спустя три дня городские власти ужесточили режим экономии — подача воды сократилась до одного часа по утрам.

Майкопский групповой водовод имеет уникальную особенность: объект наполняется из карстовых источников северного склона Большого Кавказского хребта, причем большую часть пути вода проходит самотеком по трубам.

Нурий Бзасежев

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