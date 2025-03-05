Лучшим стрелком среди женщин полиции Ставрополья стала специалист по мигрантам

Лучшим стрелком среди женщин-полицейских на Ставрополье стала сотрудница управления по вопросам миграции регионального главка МВД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУМВД по Ставрополью Фото: пресс-служба ГУМВД по Ставрополью

Соревнования для женщин-полицейских провели в преддверии Международного женского дня.

Девушки стреляли из пистолета Макарова с дистанции 25 м. По результатам соревнований места среди команд первое место занял информационный центр ГУМВД, второе – управление по вопросам миграции, третье – правового управление.

В личном зачете больше всех очков набрала сотрудница управления по вопросам миграции Инна Гончарова.

Михаил Волкодав