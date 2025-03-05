«Так кажется, что все идет к "Минску-3"»

Вашингтон обсуждает с Киевом дату, место и команду для новых переговоров. Как передает Reuters, об этом сообщил советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц. По его словам, в случае успеха военные поставки Украине могут возобновиться. Ранее, выступая перед Конгрессом, президент Дональд Трамп дал понять, что Владимир Зеленский изменил свою позицию и готов к мирному диалогу с Россией. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что стороны сумеют найти консенсус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп положительно оценил письмо Владимира Зеленского о согласии начать переговоры с Россией под сильным руководством нынешнего лидера Америки. Однако этого недостаточно для того, чтобы получить окончательное прощение. Поэтому финальное решение президента США о заморозке военной помощи Украине остается в силе. Глава Белого дома хочет проверить, насколько украинский президент искренен в своих намерениях. Осознал ли он свою неправоту, готов ли на деле перестроиться или же пытается формально отписаться.

При этом официальные лица США, причастные к проблемам Украины, дают понять, что в Вашингтоне в принципе готовы сменить гнев на милость. Сейчас обсуждается дата и место новых переговоров. Если они будут успешными, тогда Киев вновь начнет получать и оружие, и разведданные и, вероятно, сможет рассчитывать на изменение отношения к себе в лучшую сторону. Прошла даже информация, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон якобы готовы вместе с Зеленским направиться в Вашингтон, дабы обеспечить ему, наверное, моральную поддержку и придать большую эффективность диалогу.

На сегодня все это не подтверждается. Действительно, больно уж это похоже на переэкзаменовку в присутствии родителей или же старших товарищей, которые берут неуспевающего ученика на поруки. Возникают два интересных вопроса. Первый вроде бы второстепенный, но в нынешней ситуации важный: в каком одеянии предстанет Владимир Зеленский перед Дональдом Трампом в этот раз? Не будем на этот счет пускаться в рассуждения и перейдем ко второму вопросу: что будут обсуждать и к чему намерены прийти стороны?

Скорее всего, на первом этапе подпишут-таки пресловутую сделку по редкоземельным минералам. В остальном пока полный туман. Пока, так кажется, что все идет к «Минску-3», то есть вариации прошлых договоренностей. Нельзя также исключать некой реинкарнации «нормандского формата». Если кто забыл, в нем участвовали Франция, Германия, Россия и, соответственно, Украина. Америку туда тоже активно звали, но она отказалась и в итоге дистанцировалась от этого проекта.

Здесь что можно сказать? Что Трампу будет очень удобно делегировать проблему Европе. Вот и Александр Лукашенко активно зовет к себе потенциальных подписантов.

Заодно Александр Григорьевич поручил подчиненным как следует покопаться в белорусской земле на предмет поиска тех самых редкоземельных металлов. Нельзя забывать, что все новое — это хорошо забытое старое, особенно когда нечего предложить взамен. Но назовут все это по-другому, вероятно, в честь Дональда Трампа. Но это в случае успеха.

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Дмитрий Дризе